Gaziantep’te çifte transfer... Canlı yayında resmi açıklama!

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, Andre, Deni Alibec ve Muhammet Demir’in transferi hakkında konuştu.

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Müslüm Özmen, “Brezilya’nın Gremio takımından Andre ve Muhammet Demir ile anlaşma sağladık. Muhammet’i tekrardan kiralık olarak kadromuza dahil ettik. Muhammet bugün, Andre ise salı günü takımımızın kampına katılacak.” ifadelerini kullandı.

N’Doye ve Fernandao’ya veto

Ülkemizde daha önce forma giyen Dame N’Doye ve Fernandao’nun menajerler aracılığıyla kulüplerine önerildiğini ifade eden Özmen, “Dame N’Doye ve Fernandao menajerler aracılığıyla kulübümüze önerildi. Fakat hocamız Sumudica bu transferleri istemedi.” dedi.

Alibec’e resmi teklif yapıldı

Deni Alibec’in transferi için kulübü Astra’ya resmi teklif ilettiklerini söyleyen Müslüm Özmen, Muğdat Çelik’in takımdan ayrılacağını açıkladı.