Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçında Gaziantep, tam 21 yıl aradan sonra yeniden milli bir müsabakaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadı. Gaziantep şehri son olarak 25 Nisan 2001'de Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 mağlup etmişti. Gaziantep ve çevre illerden gelenler maça büyük ilgi gösterdi. Ayrıca maraton tribününde 80 metre civarında bir Türk Bayrağı açıldı.

Tıklım tıklım doldu

Bu arada Ay-Yıldızlı futbolseverler, Kalyon Stadyumu'nu tıklım tıklım doldurdu. 30 bin 140 biletin tamamının satıldığı bilgisine ulaşıldı. Stadı dolduran on binlerce futbolseverler, takımlarına ilk düdükten son ana kadar tam destek verdi.

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