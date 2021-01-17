Saha dışında her hafta farklı bir skandala imza atan Sumudica’yı 31 puan topladığı en başarılı döneminde yollayan, yola antrenör Erdal Güneş’le devam eden Gaziantep FK, evinde rakiplerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Güneydoğu ekibi son olarak Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. 34 puana ulaşan Kırmızı-Siyahlılar, zirve yarışında ‘Ben de varım’ dedi. 16 puanda kalan Kayseri için ise sıkıntı devam etti.

Kvrzic kaleyi şaşırdı

Maçın öne çıkanları ise şu şekilde: 31. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Oğuz Ceylan’ın yaptığı ortaya ters vuruş yapan Zoran Kvrzic, topu kendi kalesine gönderdi: 1-0. 61’de skora denge geldi. Kazanılan kornerde Avramovski’nin ortasında Kolovetsios kafayı vurdu, direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

Bitiriş Maxim’den

74’te ev sahibi ekip penaltı kazandı. Oğuz Ceylan, Ackah’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Halil Umut Meler, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 77. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, topu ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 2-1 mağlup etti.