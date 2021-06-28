Gaziantep yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulübün tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Dayanıklılık, koordinasyon çalışmaları ve çift kale maç yapılarak tamamlanan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana izinli Alexandru Maxim dışındaki tüm futbolcular katıldı.

Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyeleri Sezer Cihan ve Erhan Özmen de idmanı takip etti.

AA