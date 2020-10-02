Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı ve 4 haftada 3 kez puan kaybı yaşadı. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan maçın son dakikalarında ise heyecan fırtınası yaşandı. Gaziantep FK'de Maxim, Flavio ile girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus pozisyonu VAR'da izlemeye gitti.

Gaziantep'in teknik direktörü Sumudica, yoğun itirazları sebebiyle Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi. VAR kontrolünün ardından Flavio'nun Alexandru Maxim'i ceza sahasında yere düşürdüğü tespit edildi ve penaltı kararı verildi.

Flavio penaltıya sebebiyet veren faulü nedeniyle ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Topun başına geçen Maxim ağları havalandırdı ve 90 dakika beraberlikle sona erdi.







