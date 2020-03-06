Gaziantep FK ile Trabzonspor Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu zorlu müsabakadan galip ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmayı hedefliyor. Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak Trabzonspor, geçtiğimiz hafta sahasında aldığı 5-2'lik Rizespor galibiyetini bu maçta alacağı 3 puanla taçlandırmak istiyor.

Gaziantep - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

"Her maç final"

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 2.6 puan ortalaması yakalayarak sezon sonu şampiyonluk hedefine ulaşma adına önemli bir yol aldı. Bordo-mavililer, Çimşir ile oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Gaziantep FK mücadelesinden de galip ayrılmak isteyen Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularına zorlu fikstür nedeniyle bir dizi uyarılarda bulunuyor. Maç maç gitmeleri gerektiğini aktaran genç teknik adam, "Gaziantep FK maçını geçmeden Yeni Malatyaspor maçını düşünmenin bize bir faydası yok. Her maçımız final. Her puan bundan sonrası için çok önemli "diyerek futbolcularını motive etmeye çalışıyor.

Trabzonspor ile Gaziantep FK 5. kez rakip olacaklar

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 1, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez olmak üzere 4 kez karşılaştılar. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan lig maçını bordo-mavililer 4-1 kazanmıştı.

Gaziantep rövanş peşinde!

Ligin ilk yarısındaki karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrılan Gaziantep temsilcisi, maçta ise taraftar desteğiyle galibiyete ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Muğdat ve Jefferson oynayabilir!

Gaziantep FK’de sakat oyuncuların iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sezon başından Galatasaray’dan transfer edilen ancak hazırlık maçlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni takımının formasını henüz resmi maçlarda sırtına geçiremeyen Muğdat Çelik’in tedavisi tamamlandı ve bir süredir takımla idmanlara katılıyor. Öte yandan ligin ilk yarısında sakatlanan ve yaklaşık 2,5 aydan beri formasına hasret kalan Junior Jefferson’ın iyileştiği ve takımda görev alabilir seviyeye geldiği bildirildi. Muğdat Çelik ile Jefferson, Trabzonspor maçında görev alabilmek için teknik direktör Marius Sumudica’dan talimat bekleyecek.

Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında hastalığı nedeniyle kadroda yer almayan Muhammet Demir’in iyileştiği ve görev verilmesi halinde sahada olabileceği aktarıldı.