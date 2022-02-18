Gaziantep Polisgücü-SV Arminen maç sonucu: 4-2

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde Alanya’da devam eden EuroHockey Indoor Club Trophy 2022 Women Şampiyonası çekişmeli karşılaşmalara sahne oluyor. Şampiyonanın iddialı ekiplerinden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü ikinci maçında Avusturya’nın SV Arminen takımı ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı karşılaşmadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri Alanya’daki şampiyonada takımlarını yalnız bırakmadı. Maçın ardından sahaya inen Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı ilk maçında Çekya’nın SK Slavia Prague Kadın Hokey Takımını 7-4’lük skorla yenmişti. Polisgücü, yarın saat 11.00’de İskoçya’nın Clydesdale Western takımı ile saat 18.30’da da İrlanda’nın Railway Union HC takımı ile karşılaşacak.

İHA