Gaziantep, Nizhny'yi son saniyede geçti: 79-76

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Rus ekibi Nizhny Novgorod'u Jamarr Sanders'ın son saniye üçlüğüyle 79-76 yendi.

21 Kasım 2019, Perşembe 02:17
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Gaziantep, Nizhny'yi son saniyede geçti: 79-76

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında temsilcilerimizden Gaziantep Basketbol, Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod'u son saniyede bulduğu üç sayılık basketle 79-76 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodu 23-23 berabere bitti. İkinci çeyreğin ortalarından itibaren baskısını arttıran konuk takım, soyunma odasına 42-37 önde gitti. İkinci yarıda temposunu koruyan Rusya temsilcisi, son periyoda da 11 sayı (50-61) önde girdi.

Mücadeleyi bırakmayan Gaziantep Basketbol, farkı kapatıp son dakikalarda öne geçtiği maçın son saniyesinde Jamarr Sanders ile bulduğu 3 sayılık basket sonucunda sahadan 79-76 galip ayrıldı.

Gaziantep Basketbol: 79 - Nizhny Novgorod: 76

Salon: Şahinbey

Hakemler: Dariusz Zapolski (Polonya), Martin Horozov (Bulgaristan), Tanel Suslov (Estonya)

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 9, Hagins 1, Haciyeva, Crawford 13, Vasiliauskas 13, Jelovac 10, Sanders 5, Rich 13, Buva 15

Nizhny Novgorod: Komolov 10, Gankevich 1, Astapkovich 7, Brown 13, Zhbanov 2, Strebkov 19, Willis 11, Antipov 5, Vinnik 8

1. Periyot: 23-23

Devre: 37-42

3. Periyot: 50-61

Beş faulle çıkanlar: 34.05 Vasiliauskas (Gaziantep Basketbol), 39.46 Willis (Nizhny)

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