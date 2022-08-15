Gaziantep kaldığı yerden

Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanına çıkan Ankaragücü, gösterdiği futbol ile gelecek adına umut vermişti. Takımın henüz oturmaması yüzünden ortaya çıkan problemler düzeltilebilir seviyede gözüküyordu. Fakat Gaziantep mücadelesi, çok ciddi sorunların olduğunu ortaya koydu. Mücadelenin ilk 10 dakikasında iki takım da birbirini tartarken, Sarı Lacivertliler bir adım önde gözüküyordu. Fakat dakikalar ilerledikçe görüldü ki ev sahibi bariz bir şekilde üstündü. Özellikle geçtiğimiz sezon evinde 19 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 yenilgi elde eden Kırmızı-Siyahlılar, çarpıcı bir performans sergilerken, dün akşam da evinde ezici bir üstünlük kurdu. İlk devrenin sonlarındaki pozisyonlar golün habercisiydi.

Teknik direktör sorunu

İkinci devrede ise Maxim'in ortasında Ertuğrul Ersoy dengeleri bozdu: 1-0. Akabinde Figueiredo, Maxim, Furkan ve Mustafa ile girilen üst üste pozisyonlar, konuk takımı adeta boğdu. 81'de ev sahibi, müthiş paslarla ceza alanına girdi, Kitsiou'nin golü iptal edildi, kalan sürede başka gol olmadı. Ankaragücü adına ise sahada söylenecek pek söz yoktu. Süper Lig 'e çıktığı her dönemde yanlış teknik direktör seçimleri yapan Başkent ekibi için değişim kaçınılmaz olacak gibi gözüküyor. Nitekim Gaziantep, Sivas beraberliği sonrasında bu sezon ilk galibiyetini alırken, Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

90+ Mertcan Polat