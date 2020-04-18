Gaziantep indirime gidiyor

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi sonrasında Süper Lig ekiplerinin yaklaşık yüzde 30 zarara uğradığını söyledi. Büyükekşi, "Kulüp olarak zararlara göre ücretlerde indirim isteyeceğiz. Şu anda bu konuda bazı futbolcularımızdan 'fedakarlıkta bulunmak istiyoruz' şeklinde talepler var ama biz bunları münferit olarak değil, takım olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü gerçekten büyük sıkıntılar var" diye konuştu.