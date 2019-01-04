Gaziantep Gazişehir Uğur Arslan Kuru’yu renklerine kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru’yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Giresunspor forması giyen savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru’yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Giresunspor forması giyen savunma oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.
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