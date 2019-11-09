Gaziantep - Galatasaray maçı öncesi son dakika

Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray, Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, bu sezon lige yükselen Gaziantep ekibiyle oynayacağı maçla birlikte Süper Lig tarihinde 71. farklı takımla mücadele etmiş olacak.

Kupa maçında penaltılarla

İki takım daha önce 2013-2014’te Türkiye Kupası 4. Turu’nda karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan ve 2-2 biten mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı.

Aslan’da eksik 4’e çıktı

Aslan’da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray’ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya’da devam ediliyor. Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı da bugün sahadaki yerini alamayacak. Diğer taraftan Emre Akbaba’nın rehabilitasyon süreci devam ediyor. Son olarak Belhanda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Gaziantep’te çok sakat var

Ev sahibi Gaziantep’te Muğdat, Muhammed, Tetteh ve Mehmet Erdem Uğurlu, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray 5 çarpı 5!

Galatasaray bu sezon 15 resmi maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar, 10’u Süper Lig, 4’ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1’i TFF Süper Kupa olmak üzere çıktığı 15 mücadelede 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Ligde en az golü yedi

Aslan ligde sadece 9 kez kalesini gole kapatamadı. Aslan bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

En çok katkı Babel’den

Süper Lig’de geride kalan 10 haftada Galatasaray, rakip fileleri 11 kez havalandırabildi. Babel 4 golle skora en çok katkı veren futbolcu olarak yer alırken, Andone de 2 kez gol sevinci yaşadı. Gaziantep ise yediği 19 golle ligde Antalyaspor ve Kayserispor ile birlikte kalesinde en fazla gol gören ekip.