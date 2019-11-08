Galatasaray Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 6-0 kaybeden Galatasaray Gaziantep'i yenerek bu mağlubiyeti unutmak istiyor. Sarı-Kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Falcao ve Şener bu maçta forma giyemeyecek. Sezonun flaş takımı Gaziantep ise taraftarının desteği ile Galatasaray'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Gaziantep - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

Falcao ve Şener yok

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak.

Babel ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Ryan Babel ve Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.