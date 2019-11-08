Gaziantep - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? ( Gaziantep - Gs muhtemel 11'ler)
Galatasaray Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılı takımda Falcao ve Şener sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak. Ayrıca Galatasaray'da Belhanda şoku yaşanıyor. Faslı futbolcu son dakika sakatlığı nedeniyle Gaziantep kadrosundan çıkarıldı. Sarı-Kırmızılı takım eksiklerine rağmen rakibini deplasmanda yenerek 6-0'lık Real Madrid maçını unutmak istiyor. Gaziantep ise kendi saha ve seyirci avantajını kullanarak Galatasaray'ı eli boş göndermek istiyor. Peki, Gaziantep - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Galatasaray Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 6-0 kaybeden Galatasaray Gaziantep'i yenerek bu mağlubiyeti unutmak istiyor. Sarı-Kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Falcao ve Şener bu maçta forma giyemeyecek. Sezonun flaş takımı Gaziantep ise taraftarının desteği ile Galatasaray'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.
Gaziantep - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Gaziantep FK - Galatasaray muhtemel 11'ler...
Gaziantep: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Morais, Jefferson, Twumasi, Chibsah, Diarra, Güray, Kayode
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Nzonzi, Lemina, Ömer, Feghouli, Andone, Adem
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Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.
Falcao, Şener ve Belhanda
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Belhanda, Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamayacak.
Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.
Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamayacak.
Babel ceza sınırında
Galatasaray'da Ryan Babel ve Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.