Gaziantep - Galatasaray canlı izle (GS - Gaziantep canlı yayın)

Galatasaray, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 6-0 kaybeden Galatasaray Gaziantep'i yenerek bu mağlubiyeti unutmak istiyor.

Sarı-Kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Falcao ve Şener bu maçta forma giyemeyecek. Sezonun flaş takımı Gaziantep ise taraftarının desteği ile Galatasaray'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

SARI KART | Karşılaşmanın 7. dakikasında Gaziantep'te Adem Büyük'e dirseğiyle müdahalede bulunan Olkowski, maçın ilk sarı kartını gördü.

GAZİANTEP - GALATASARAY MAÇINA CANLI BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu. Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Babel'i ilk kez kulübeye çekti. Rotasyon yapan Terim; Emre Taşdemir, Adem Büyük ve Ahmet Çalık'a ilk 11'de şans verdi.

Gaziantep FK - Galatasaray ilk 11'ler...

Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Olkowski, Chibsah, Güray, Twumasi, Kayode

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Luyindama, Marcao, Emre, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem, Andone

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı.

Falcao, Şener ve Belhanda

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Belhanda, Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı, Gaziantep FK maçında oynayamıyorlar.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir ayı aşkın süredir takımla çalışamayan Falcao, Galatasaray'ın son 6 maçında görev alamadı. Kolombiyalı futbolcunun tedavisine İspanya'da devam ediliyor.

Ligde geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da yarın sahadaki yerini alamadı.

Babel ceza sınırında

Galatasaray'da Ryan Babel ve Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın sarı kart görmeleri durumunda ligin 12. haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.