Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başladı. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden, 4 puan toplayan Trabzonspor, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puan toplayabilen Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Malatyaspor'u 3-1'le geçen Karadeniz ekibi, deplasmanda kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 2 puan toplayan Gaziantep ise, Trabzonspor’a karşı üstünlük kurarak kötü gidişe son vermek istiyor.. Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den ekranlara gelen 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

**MAÇ BAŞLADI**

1' Trabzonspor 1. dakika dolmadan gole çok yaklaştı. Ceza sahasına doğru giren Abdülkadir, pasını Ekuban'a gönderdi. Golcü futbolcunun şutunu Günay, güçlükle çıkardı.

9' Gaziantep Futbol Kulübü'nün tecrübeli futbolcusu Muhammet Demir, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Andre'ye bıraktı.

13' Savunma arkasına atılan pasa Afobe hareketlendi, kalesini zamanında terk eden Günay topu kontrol etmeyi başardı.

20' Trabzonspor etkili geldi. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay, güçlükle kornere çeldi.

22' Güray'ın sol kanatta yaptığı ortaya hareketlenen Andre'nin yaptığı şut, üstten auta çıktı.

25' Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan çektiği şut savunmaya çarpıp kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

27' Trabzonspor'da Edgar Le sakatlanarak oyundan çıktı yerine Campi oyuna dahil oldu.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor ilk 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe



