Gaziantep Futbol Kulübü, galibiyet serisine geçmek istiyor

Bu sezon ligde ikinci yılını geçiren Gaziantep FK, lig geçmişindeki beraberlik oranlarıyla dikkati çekiyor. Geçen sezonu 46 puanla 8. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, lig maçlarının 13’ünde berabere kalarak, geçen sezonun en çok eşitliği bozamayan ekibi oldu. Bu sezona Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Gaziantep ekibi daha sonra ise adeta beraberliğe abone oldu. Gaziantep ekibi son 4 maçta da beraberlik elde etti. Ligdeki son 13 maçında ise 9 kez berabere kalan Gaziantep temsilcisi, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, 24 Ekim Cumartesi günü sahasında konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor’u yenerek, bu sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Bu sezon uzatmalar gollü

Gaziantep ekibinde bu sezon alınan 4 beraberliğin 3’ünde uzatma dakikaları gollü geçti. Ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük maçında 90 5. dakikada rakibine engel olamayan Gaziantep FK, galibiyeti elinden kaçırdı. Daha sonra 3. haftada Göztepe deplasmanındaki maçın uzatmalarında golü bularak maça ortak olan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta ise sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçın 93. dakikasında golü bularak hanesine 1 puanı yazdırdı.