Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, sabah saatlerinde tesislerde toplanarak teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenmana çıktı.

Isınma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. İdmanın ardından Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, daha sonra maçın oynanacağı İstanbul’a gitmek üzere Gaziantep Havalimanı’na hareket etti.