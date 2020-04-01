Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükeşki, futbolcuların sağlık durumundan, Mayıs ayında bitecek sözleşmelere kadar bir çok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLCULARIMIZIN SAĞLIĞI İYİ, BİREYSEL OLARAK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Kırmızı siyahlı ekipte sporcuların bireysel olarak çalışmalarını sürdüğünü dile getiren Büyükekşi, "Oyuncularımız şu anda ede ve 'evde kal' kampanyasına uyuyorlar. Antrenmanlarını evde münferit olarak gerçekleştiriyorlar. Evleri müsait olmayan oyuncularımıza ise saat 09.00 ile 17.00 arasında tesislerimizi açtık ve yine münferit olarak antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar. Bizim için şu anda en önemli konu futbolcularımızın sağlık durumu. Sağlık durumlarında da şu an herhangi bir sıkıntı da yok. Hepsi gayet iyi durumda" dedi.

"FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ UEFA KARARINA GÖRE ŞEKİLLENECEK"

Mayıs ayında bitecek futbolcu sözleşmeleri için de Büyükekşi, "Mayıs ayında sona erecek futbolcu sözleşmeleriyle ilgili olarak şunun altını çizmek gerekiyor; bu durum tek başına Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir sorumluluğu değil. Hem Avrupa'da, hem de Türkiye'de oynayan ve sözleşmeleri Mayıs ayında bitecek oyuncular hakkında karar alınacak. Bu karar da UEFA'nın alacağı kararla aynı olacak. Bizim tahminimiz ligler ne zamana kadar oynanacaksa sözleşmeler de o tarihe kadar uzatılacak" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMIZLA MAAŞ İNDİRİMİ KONUSUNU KONUŞMADIK"

Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesiyle birlikte Avrupa'daki kulüplerin oyuncu sözleşmelerinde indirime gitmesini de değerlendiren Büyükekşi, "Biz oyuncularımızla şu anda maaş indirimi ile ilgili bir konuyu konuşmadık. Bunun konuşmasını da yapmıyoruz" diye konuştu.