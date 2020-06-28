Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor (CANLI)

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 3-3 berabere kalan ve kritik 1 puanı habesine yazdıran Gaziantep Futbol Kulübü, 29. hafta maçında Antalyaspor'u konuk ediyor. 6 maçtır kazanamayan Sumudica'nın öğrencileri, Antalya'yı devirip hasreti sonlandırmak istiyor. Ligde 10 maçtır kaybetmeyen ve üst üste 3 maçından galibiyetle ayrılan Tamer Tuna yönetimindeki Akdeniz ekibi ise serisini Gaziantep'te sürdürmenin peşinde. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 21.00'de başladı. Serkan Tokat'ın yönettiği 90 dakika beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor ilk 11'ler:

Gaziantep Futbol Kulübü: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Sousa, Maxim, Twumasi, Kayode, Kenan

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Ersan, Kudryashov, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton, Jahovic, Mukairu



