Gaziantep Futbol Kulübü - Ankaragücü (CANLI İZLE)
Süper Lig'de Corona Virüs sonrası 27. hafta maçları heyecanı sürüyor. Gaziantep FK ile Ankaragücü Kalyon Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK sahasında kazanarak verilen aradan sonra 3 puanla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Düşme potasında bulunan Ankaragücü ise kritik bu maçta deplasmanda 3 puan arayacak. Peki, Gaziantep FK - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İkinci yarıda kadrosunu baştan aşağıya değiştiren Ankaragücü, Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. 17. sırada yer alan Sarı-Lacivertliler, mücadeleden 3 puanla ayrılarak bir an önce ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. 32 puanla 9. sırada bulunan ev sahibi de ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor. Maç öncesinde 2 takımda da eksik oyuncu bulunmuyor.
Gaziantep’te Kalyon Stadı’nda saat 21.00’de başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.
Gaziantep Futbol Kulübü - Ankaragücü ilk 11'ler:
Gaziantep FK: Gökhan, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morias, Günay, Jefferson, Maxim, Muhammed, Kayode
Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Tiago, Lukasik, Seba, Scarione, Rodrigues, Orgill
Ligdeki son maçını 13 Mart’ta Çaykur Rizespor’la oynayan ve sahadan 2-1 galip ayrılan başkent temsilcisi, 3 ay sonra ilk resmi maçına çıktı.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.
MKE Ankaragücü’nde sakatlığı süren Orkan Çınar, Gaziantep deplasmanında forma giyemiyor.
Ligde son 4 maçında kazanamayan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep temsilcisi ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.