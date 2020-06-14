Gaziantep Futbol Kulübü - Ankaragücü (CANLI İZLE)

İkinci yarıda kadrosunu baştan aşağıya değiştiren Ankaragücü, Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. 17. sırada yer alan Sarı-Lacivertliler, mücadeleden 3 puanla ayrılarak bir an önce ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. 32 puanla 9. sırada bulunan ev sahibi de ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor. Maç öncesinde 2 takımda da eksik oyuncu bulunmuyor.

Gaziantep’te Kalyon Stadı’nda saat 21.00’de başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.

Gaziantep Futbol Kulübü - Ankaragücü ilk 11'ler:

Gaziantep FK: Gökhan, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morias, Günay, Jefferson, Maxim, Muhammed, Kayode

Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Tiago, Lukasik, Seba, Scarione, Rodrigues, Orgill

Ligdeki son maçını 13 Mart’ta Çaykur Rizespor’la oynayan ve sahadan 2-1 galip ayrılan başkent temsilcisi, 3 ay sonra ilk resmi maçına çıktı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 23 puanla 17. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü’nde sakatlığı süren Orkan Çınar, Gaziantep deplasmanında forma giyemiyor.

Ligde son 4 maçında kazanamayan Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep temsilcisi ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.



