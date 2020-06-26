Gaziantep Futbol Kulübü 6 kritik maça çıkacak

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ligdeki son 6 maçında alt sıralarda bulunan takımlara karşı mücadele edecek. Ligin geride kalan 28 haftasında 34 puan toplayan kırmızı-siyahlılar 10. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in alt sıralarını ilgilendiren kritik maçlara çıkacak olan Gaziantep ekibi, sıralamada 36 puanla bir basamak üstünde bulunan Fraport TAV Antalyaspor ile hafta sonu karşı karşıya gelecek.

Daha sonra 31 puanlı Yukatel Denizlispor, 27 puanlı İttifak Holding Konyaspor ve 25 puanlı Hes Kablo Kayserispor ile kozunu paylaşacak olan Gaziantep temsilcisi, evinde 32 puanlı Kasımpaşa ile oynayıp, ligin son haftasında ise şu ana kadar 28 puan toplayabilen BtcTurk Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.

Gaziantep Futbol Kulübü, ligin ilk yarısında söz konusu takımlarla yaptığı 6 maçtan 9 puan çıkardı.

Gaziantep FK’nin ilk yarıdaki istatistikleri şöyle:

Hafta Maç Sonuç

12 Antalyaspor - Gaziantep FK 1-1

13 Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor 1-2

14 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK 0-0

15 Gaziantep FK - Kayserispor 3-0

16 Kasımpaşa - Gaziantep FK 3-4

17 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-1



