Gaziantep iç saha performansıyla başarı öyküsüne imza atıyor. Geçen sezonun ikinci yarısının ilk haftasında, 18 Ocak 2020'de Fenerbahçe'ye evinde 2-0'lık skorla mağlup olan Marius Sumudica'nın ekibi o günden beri Kalyon Stadı'nda maç kaybetmedi. İç sahadaki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Kırmızı-Siyahlılar, 6 galibiyet 7 beraberlik aldı. Fenerbahçe yenilgisi sonrası geçen sezon evinde 7 maça çıkan Gaziantep FK, 3 galibiyet 5 de beraberlik yaşarken serinin 4 mücadelesini ise pandemi nedeniyle boş tribünler önünde oynadı. 7 maçlık seride Sumudica'nın ekibi Trabzon ve Konya karşısında geriye düşse de puan almayı başarmıştı.

Trabzon önünde direkten döndü

Güney ekibi bu sezon kaldığı yerden devam etti. Konya ile Beşiktaş'ı deviren Kırmızı-Siyahılar, Karagümrük ve Malatya’dan uzatma dakikalarında yediği gollerle berabere kaldı. 4. haftadaki Trabzon maçında 90+3'te attığı golle yenilmezlik serisini sürdürmeyi başaran Sumudica'nın ekibi dün gece de Fenerbahçe'ye geçit vermedi. Sadece iç saha başarısı değil bu sezon ki perfomansı da Gaziantep FK'yı üst sıralara taşıdı. İlk hafta deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olduktan sonra bir daha kaybetmeyen Güney ekibi, 11 maçta 21 puan alıp lider Alanya ile farkı 5'e indirdi.

Cezası bitti, 3 puanla döndü

Gaziantep FK'nın hocası Marius Sumudica agresif tavırları nedeniyle sık sık aldığı cezalarla gündeme geldi. Bu yıl da iki kez ceza alan Rumen teknik adam, son olarak 10. haftadaki Yeni Malatya mücadelesi sonrası 2 maçtan men edilmişti. Cezasını ligdeki Başakşehir ve kupadaki Kocaeli maçlarında çeken Sumudica dün kulübedeki yerini aldı. Deneyimli teknik adam cezadan dönüşünde Fenerbahçe galibiyetiyle moral buldu. Karşılaşma öncesi dün Gaziantep'te yaşanan patlama sonrası hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen deneyimli çalıştırıcı, çocukluk arkadaşı Christian'ın eşinin kanser olduğu haberini de aldığı için oldukça üzgün olduğunu söyledi. Sumudica "Bugün çok üzücü şeyler yaşıyoruz. Elimden sadece tanrıya dua etmek geliyor" dedi.