Spor Toto Süper Lig 'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Bordo-Mavililer 9. dakikada 2-0 geriye düşse de müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibine 3 puanı getiren golleri; Trezeguet, Anastosias Bakasetas (pen.) ve Marc Bartra attı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın performansı oldukça eleştirilirken, son düdüğün ardından Kırmızı-Siyahlılar'ın kalecisi Günay Güvenç çok sert konuştu.

'Böyle nasıl devam edecek!'

Hakem performansının maçın önüne geçtiğini dile getiren tecrübeli eldiven, "Son anda olan pozisyona baktım hemen, ben bir şeyi tekrardan görmedikçe bir karar vermek istemiyorum. Ne yazık ki olmuyor, böyle nasıl devam edecek bilmiyorum. Böyle bize de olmasın. Bugün burada kazansaydık da, böyle bir gol olmasın. Burada sadece kazanmak kaybetmek değil. Sadece kazanmaya odaklıyız ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor" dedi.

'Standartı tutturamıyoruz'

Penaltı pozisyonunu da değerlendiren Günay, "İlk yarıdaki penaltı vücuttan ele geliyor, yok kolu çok açık. Standartı tutturamıyoruz. En büyük sorun bu. Total kalite olarak ne yazık ki yapamıyoruz, dönüp dönüp aynı şeylere geliyoruz. Maçın önüne geçiyor bazı şeyler" ifadelerini kullandı.



