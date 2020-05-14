Gaziantep FK’den Beşiktaş ve Erzurumspor’a 'geçmiş olsun' mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü, 4’ü futbolcu 11 personelinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 8 kişinin testi pozitif olan Beşiktaş için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından her iki kulüp için yapılan paylaşımlarda, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede güzel haberler almayı umut ediyoruz." denildi.