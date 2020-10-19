Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, 1-1 berabere biten maçın ardından yaptığı açıklamada Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın oyuncuları Lukas Podolski ve kendisine küfrettiğini öne sürdü. PFDK tarafından 1 maç men cezası alan konuk takım teknik direktörü Marius Sumudica'nın karşılaşmayı protokol tribününden takip ettiği de belirttildi. Bu açıklamaların ardından Gaziantep cephesinden flaş bir açıklama geldi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı, Mehmet Büyükekşi, Antalyaspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Takımın sahada gösterdiği performanstan çok memnun olduklarını ifade etti ve yaşanılan olaylardan ise büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları:

"Takımımız Antalyaspor karşısında, büyük bir mücadele örneği göstererek, dokuz kişi kalmasına rağmen sahadan bir puan almayı başardı. Elbette ki maçtan önce galibiyet hedefliyorduk ancak mevcut şartlar içerisinde galibiyete bedel bir puan almayı başardık. İnanmak başarmanın yarısı derler ve futbolcularımızda son dakikaya kadar büyük bir inanç örneği sergilediler. Türkiye’de ender görülen karşılaşmalardandı ve bu karşılaşmada asıl konuşulması gerek takımımızın performansıdır. Bir kez daha hocamızı, teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutlarım"

“Hiçbir takım temsilcisi, yöneticisinin bu tarz yorumlarda bulunmasını kabul edemeyiz. Antalyaspor Başkanı Sayın Ali Şafak Öztürk de Gaziantepli olup hemşehrimizdir. Antalyaspor’da diğer kulüplerimiz gibi dost camialarımız arasında yer alıyor. Kendilerine, Antalyaspor’a saygımız, dostluğumuz var ve bu değişmeyecek”

'Bu tarz hareketleri kabul edemeyiz'

“Hiçbir takım yöneticisinin, bu tarz yorumlarda bulunmasını asla kabul edemeyiz. Maçın bitiş düdüğüyle teknik direktörümüz Sayın Sumudica’nın sevinci ve protokol tribününden futbolcularına doğru “Bravo çocuklar” diye seslenmesinin ardından olaylar çıkıyor. Hocamız futbol tutkusunu en derinden yaşıyor ve haklı olarak bir puanın sevincini yaşıyor. Bizim sahamızda da maç kazanan takımlar oluyor, doğal bir sevinç yaşıyorlar ama hiç birimiz ağzımızı açmıyoruz. Üstüne tebrik ederek stadyumumuzdan uğurluyoruz. Ancak dün maçtan sonra yapılan açıklamalarla hocamıza yönelik, hakaretlerde bulunmalarını kabul etmeyeceğiz. Hocamız hakkında bu tarz talihsiz söylemlerde bulunanların, protokol tribününde yaşanılanları da anlatmalarını beklerdik. Futbolun önüne geçen bu tarz açıklamalar üzüntü verici”





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Sumudica'ya sahip çıktı

“Sumudica’nın yabancı bir teknik adam olmasının dezavantajlarını yaşayabiliyor. Yüksek sesle oyuncularına kendi dilinde uyarılarda bulunduğunda bile rakiplerimizden tepkiler alabiliyor. Şunu söylemek isterim ki, hocamız Sumudica asla sahipsiz değildir ve yanındayız. Herkesi bu oyunu sahadaki futbol üzerinden değerlendirmeye davet ediyorum. Her maçın ardından kamera karşısına geçilerek, futbol dışı konuşmaları doğru bulmuyorum”

“Hocamız son oynadığımız Trabzonspor maçında, VAR incelemesi sırasında penaltı diye bir serzenişte bulunduktan sonra ağır bir şekilde kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Ve dolayısıyla bir maçlık ceza aldı. Ancak Antalyasporlu yöneticilerin, Türkiye Futbol Federasyonumuzun verdiği kararlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunmaları ve bu karşılaşmayla bağdaştırmalarını anlayamadım. Sahadaki futbolu yorumlamak yerine bunları dile getirmeleri şaşkınlık verici”

Olay fotoğraf paylaşımı...

“Maçtan sonra ulaştığımız görüntüler, inanın bizleri derinden üzdü. Özel korumaların bile teknik direktörümüze saldırı girişiminde bulunması, sanırım yaşanılan olayların özeti. Bu konudaki tüm yorumları, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz”







