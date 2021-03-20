Gaziantep Futbol Kulübü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Gaziantep Futbol Kulübümüzün, bugün Yeni Malatyaspor maçında karşılaştığı hakem ve VAR hataları tarihe kara bir leke olarak geçeceğine inanıyoruz. Karşılaşma boyunca maçın "genç" orta hakemi Mert Güzenge, tam dört defa "tecrübeli" VAR hakemi Fırat Aydınus tarafından pozisyonları izlemesi için çağırıldı. Karşılaşma 'l—O ilerlerken, oyuncumuz Miranda’ya topsuz alanda yapılan hareketin ardından oyuncumuzun göz kapağında açılma meydana geldi. Buna karşılık YAYINCI KURULUŞ, yeterince kameraları olmamasından dolayı bu pozisyonu farklı açılardan çekemediklerini belirtmişlerdir. Bu pozisyonda ”genç" hakem Mert Güzenge pozisyonu göremediği gibi "tecrübeli" VAR hakemi Fırat Aydınus da herhangi bir uyarı da bulunmamıştır. Bu pozisyonun ardından Yeni Malatyaspor, korner atışı kullanmış ve sonrasında VAR uyarısıyla kazanılan penaltıyla skoru 1—1’e getirmiştir. Karşılaşmanın ikinci yarısında skor olarak 2—1 üstün olduğumuz süre zarfında, oyuncumuz Pawel Olkowski’nin kolları beline bağlı şekildeyken ve üstelik arkası dönük haldeyken topun çarpmasına da yine VAR uyarısı yapılmış ve tüm Türkiye'nin de şaşkınlıkla karşıladığı penaltı kararı verilmiştir. Bu karar ve uyarıyla

birlikte karşılaşma 2—2 sona ermiştir. Karşılaşma boyunca birden fazla gerçekleşen ve skora direkt etki eden bu hakem hatalarının yanı sıra, seyircisiz karşılaşmada tribünde bulunan "TARAFTARLAR" şehrimize ve camiamıza toplu halde ağır hakaretlerde bulunması da en az sahada yaşananlar kadar bizleri üzmüştür.

Tüm futbolseverlerin olduğu gibi bizim de “ANLAMADIĞIMIZ BİR ŞEYLER "VAR"! Bu konuların takipçisi olacağımızın, Türk Futbolu marka değerine zarar getirecek her türlü hareketin karşısında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.