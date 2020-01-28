Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Almanya'nın Mainz takımından Alexandru Maxim ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Kulüp resmi sosyal medya hesabı üzerinde transferi açıkladı.





Alexandru Maxim kimdir?

8 Temmuz 1990 yılında Romanya’nın Piatra şehrinde dünyaya gelen Maxim, futbola ülkesi takımlarından Ardealul alt yapısında başladı. Burada gösterdiği performansla henüz 19 yaşında İspanya Ligi takımlarından Espanyol’a transfer olan başarılı futbolcu, daha sonra ise 2013 yılında Bundesliga’nın köklü takımlarından Stuttgart ile anlaştı. Yaklaşık dört yıl boyunca Stuttgart forması giyen ve kulübün en önemli isimleri arasında yer alan Rumen yıldız, son olarak ise Mainz 05 kulübünün formasını terletti. Kariyerinde tam 235 resmi müsabakaya çıkan Alexandru Maxım, 31 gol atıp 43 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Forvet arkası mevkisinde forma giyen Maxim, bileklerine hakimiyeti, duran toplardaki ustalığı ve takım arkadaşlarına yaptığı asistlerle uzun süredir adından söz ettirmeyi başardı.