Süper Lig 'de bu hafta Gaziantep FK sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Kemen'in attığı golle 1-0 geriye düşen ev sahibi ekip, 52. dakikada Furkan ile skorda dengeyi sağladı.

Mücadelenin 88. dakikasında ise konuk ekipten Ramazan Civelek skoru tayin etti: 1-2. Son sekiz maçta sadece bir galibiyet alan Gaziantep FK'da taraftarlar Teknik Direktör Erol Bulut'u istifaya davet etmişti.

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Gaziantep FK çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Öncelikle teknik direktörümüz Sayın Erol Bulut'un kulübümüz ile sözleşmesi devam etmektedir ve kendisi görevinin başındadır.

İstikrarın her zaman futbolda başarıyı getirecek en önemli unsur olduğuna inanarak hareket eden yönetim kurulumuzun, futbolcularımıza ve teknik heyetimize olan güveni tamdır.

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Bundan sonraki süreçte de arzulanan noktalara ulaşmak adına, en önemli gücümüz olan taraftarlarımızın desteğine daha da fazla ihtiyacımız vardır.

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak, sezon sonunda belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."