Gaziantep FK, 'Erol Bulut ile sezon tamamlanmadan yollar ayrılacak' şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde;
Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Süper Lig ’in 35. Haftasında deplasmanda konuk olacağı Fenerbahçe maçı öncesi bazı yayın organlarında yer alan haberleri takip etmekteyiz.
Gün içerisinde dile getirilen “Erol Bulut ile yollar sezon tamamlanmadan ayrılacak” başlığıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamakta olup teknik direktörümüz Erol Bulut görevine devam etmektedir.
Futbolseverlerin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.