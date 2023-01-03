Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 16. ve 15. haftasında bazı maçlarda yaşanan tartışmalı hakem kararları ile ilgili bir açıklama yaparak hem Sivasspor - Galatasaray hem de Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde hakem hatalarının yapıldığını açıkladı ve bu yapılan hatalardaki VAR kayıtları açıklandı.

Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinde NKoudou'nun rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart görmesiyle sonuçlanan pozisyonda VAR hakemi kontrol için çağırmış ancak Atilla Karaoğlan, pozisyonu inceledikten sonra kararından vazgeçmemişti.

TFF'nin bu pozisyondaki VAR kayıtlarını açıklaması ve Atilla Karaoğlan'ın buradaki ifadeleri ise Gaziantep FK'nın tepkisine neden oldu.





Gaziantep FK-Beşiktaş maçında NKoudou-Kitsiou pozisyonundaki VAR konuşmaları

Atilla Karaoğlan: İtiyor olarak gördüm, şiddet yok.

Serkan Tokat: Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum.

Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım.

KARAOĞLAN'IN SÖZLERİ SONRASI SERT TEPKİ

Gaziantep FK, VAR kayıtlarında Atilla Karaoğlan'ın sözlerini alıntılayarak "Oyuncumuza atılan kafa sonrası; VAR hakemlerinin ısrarlı şiddet uyarısına rağmen Atilla Karaoğlan’ın yorumu: “ABARTIYOR ABİ!” Abartmıyoruz, VİCDANIMIZ sızlıyor! Türkiye Futbol Federasyonumuza, göstermiş oldukları şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



