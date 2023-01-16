Ligde zor günler geçiren Gaziantep FK, Fenerbahçe karşılaşmasına sıkıntılı bir dönemde çıktı. Antep'te yakın zaman önceCevdet Akınal, başkanlık görevini bıraktı. Süper Lig 'de Kırmızı-Siyahlılar, dünkü mücadele öncesi çıktığı 7 maçta, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken, ligde son zaferini Konyaspor deplasmanında 1-0'lık skorla almıştı.

En son 26 Ağustos 2022

Sahasındaki en son galibiyetini de 26Ağustos 2022'de Antalyaspor'u 5-2 yenerek elde eden ev sahibi, Fenerbahçe'yi ağırladığı son iki maçta ise kazanan taraftı. Dün rakibi karşısında ilk yarıda 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda beraberlik golünü atan Antep'te Sagal'ın 59 ve 70'te sarı kart görerek oyundan atılması, kalan dakikalarda Erol Bulut'un takımı adına işleri daha da zorlaştırdı. Konuk ekibin uzatmada gelen golüne karşılık veremeyen Antep, 3 puan hasretini 8 maça çıkardı.

Kitsiou siftah yaptı

Gaziantep FK'daki ikinci sezonunu geçiren Stelios Kitsiou, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı. Kitsiou, 55. dakikada Szalai'nin kornerde uzaklaştırdığı topu kontrol edip, düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. Bu sezonki 17. karşılaşmasına çıkan 29 yaşındaki sağ bek, Antep kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.