Gaziantep FK'dan 10 transfer

Gaziantep Futbol Kulübü, 2020/2021 Sezonu transfer döneminde 10 futbolcuyu renklerine bağladı. 7 oyuncu ise kulüpten ayrıldı.

06 Ekim 2020, Salı 11:30 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK'dan 10 transfer

Gaziantep Futbol Kulübü, 2020/2021 Sezonu transfer döneminde 10 futbolcuyu renklerine bağladı. 7 oyuncu ise kulüpten ayrıldı.

Kulübe katılan ve ayrılan oyuncuların bilançosu şöyle;

GELENLER

Cenk Enver Şahin (Serbest) 

Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor 

Alexandru Maxim ( Maniz 05) 

Zvonimir Kozulj (Serbest) 

Furkan Soyalp (Medipol Başakşehir) 

Andre Felipe (Gremio) 

Muhammet Demir (Medipol Başakşehir)

Kevin Mirallas (Royal Antwerp)

Amedej Vetrih (Çaykur Rizespor)

Nouha Dicko (Serbest)

GİDENLER: 

Olarenwaju Kayode (Shakhtar Donetsk (Kiralıktan döndü)

Bartlomiej Pawlowski (Slack Wroclaw (Bedelsiz)

Raman Chibsah (VfL Bochum)

Mugdat Celik  (Kayserispor)

Bartlomiej Pawlowski (Slask Wroclaw)

Souleymane Diarra (Serbest)

Patrick Twumasi (Deportivo Alavés)

DHA

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