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Gaziantep FK'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Gaziantep FK, Süper Lig’de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 12:21 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Bolu Karaçayır Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Halil İbrahim Pehlivan da katıldı.

Daha önce takımla çalışan diğer yeni transferler Angelo Sagal ve Doğan Erdoğan da antrenmanın tamamında yer aldı.

Öte yandan Romanya Milli Takımı’ndan dönen ve 1 haftalık iznin ardından takıma katılan Alexandru Maxim de çalışmalarını sürdürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dayanıklılık idmanıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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