Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde ayrılık yaşandı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ligde oynadığı 13 maçta 16 puan toplayan Gaziantep FK, 12. sırada yer alıyor.





Gaziantep Futbol Kulübü bugün yaptığı açıklamayla Tomas Pekhart ile yolların ayrıldığını duyurdu. Gaziantep Futbol Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklama şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Tomas Pekhart ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir.

Tomas Pekhart'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz"

PEKHART GAZİANTEP FK'DA NE YAPTI?

Ağustos 2022'de Legia Varşova'dan bonservis bedeli olmadan transfer edilen 33 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde sahaya çıktığı 12 maçta bir kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yapmayı başardı.

Çekyalı oyuncu Türkiye Kupası'nda da bir kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli golcü kariyerinde Tottenham, Sparta Prag Nürnberg, AEK ve Las Palmas gibi takımlarda da forma giydi.