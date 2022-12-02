Süper Lig 'de topladığı 16 puanla orta sıralarda yer alan Gaziantep FK'ya Angelo Sagal'dan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlık yaşayan Sagal'ın ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı açıklanmadı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Angelo Sagal, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen antrenmanda ayak bileğine almış olduğu darbenin ardından sakatlık geçirmiştir. Sağlık ekibimizce yapılan muayene ve detaylı tetkiklerin ardından futbolcumuzun sol ayak bileği bağlarında 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Angelo Sagal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.

Geçtiğimiz sezon Denizlispor2dan bedelsiz transfer edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 11 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.