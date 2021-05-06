Ülkesinden A Bola gazetesine konuşan Portekizli teknik adam, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sezonun tamamlanmasıyla birlikte görevi bırakacağını açıklamasının ardından ayrılma kararı aldığını söyledi... Gaziantep Futbol Kulübü ile iki yıllık sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Sa Pinto: "Başkanın açıklamasının ardından ben de ayrılma kararı aldım... Çünkü beni bu göreve o getirdi ve birlikte projelerimiz vardı... Son 3 maçta takımımın başında yer alacağım... Gaziantep; tutkulu taraftarlara sahip harika bir takım... Onlara yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu...

Kaynak: Bein Sports



