Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, olağanüstü kongre kararı aldı. Olağanüstü kongrede yönetim kurulu faaliyet raporları, denetim kurulu raporları okunduktan sonra yönetim kurulu ibrası ve denetim kuru ibrası yapılacak. Kongrede, yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile yeni denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçileceği de öğrenildi.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun 15.12.2022 Perşembe günü saat 13:00'de Dernek Merkezi'nde yapılmasına, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 22.12.2022 Perşembe günü saat 13:00'de Dernek Merkezi'nde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İHA