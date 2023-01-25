Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son dönemde adeta dibe vurdu. Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet ve bir beraberlik ile müthiş bir başlangıca imza atan KırmızıSiyahlılar, son 15 haftada ise yalnızca 1 galibiyet alabildi. Geride kalan 19 haftada 19 puan toplayan ve 13. sırada, düşme hattının bir puan üzerinde yer alan Antep temsilcisinde hoca değişikliği gündeme geldi.

Fatih Terim'in yardımcılığını yaptı

Edinilen son bilgilere göre Gaziantep'in, mevcut hocası Erol Bulut ile yolları ayırabileceği öğrenildi. Listenin ilk sırasında ise son olarak Galatasaray 'da yardımcı antrenörlük yapan Levent Şahin var. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Milli Takım ’da tüm alt yaş gruplarının organizasyonunda çalıştı. Fatih Terim'in yıllardır yardımcılığını yapan Şahin, bu süreçte doktorasını tamamladı.





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