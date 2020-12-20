Maça yedek başlayan ve 87'de Maxim ile değişen 33 yaşındaki oyuncu bu sezon 3. kez fileleri buldu. Kenan 8. haftada yine iç sahada 3-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasında oyuna 72'de girmiş ve 90+3'te skoru ilan eden golü atmıştı.

Kenan maç sonunda, “Fenerbahçe’ye karşı 3-1’le galip gelmek kolay değil. Hocamız biraz geç aldı ama Rabbim gol atmayı nasip etti” diye konuştu.