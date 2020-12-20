Gaziantep FK'da Kenan, Fener'i de pas geçmedi
Gaziantep FK'da Fenerbahçe maçına yedek başlayan ve 87'de Maxim ile değişen 33 yaşındaki oyuncu bu sezon 3. kez fileleri buldu. Kenan 8. haftada yine iç sahada 3-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasında oyuna 72'de girmiş ve 90+3'te skoru ilan eden golü atmıştı.
Maça yedek başlayan ve 87'de Maxim ile değişen 33 yaşındaki oyuncu bu sezon 3. kez fileleri buldu. Kenan 8. haftada yine iç sahada 3-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasında oyuna 72'de girmiş ve 90+3'te skoru ilan eden golü atmıştı.
Kenan maç sonunda, “Fenerbahçe’ye karşı 3-1’le galip gelmek kolay değil. Hocamız biraz geç aldı ama Rabbim gol atmayı nasip etti” diye konuştu.