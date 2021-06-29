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Gaziantep FK'da futbolculara laktat testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’da futbolculara laktat testi yapıldı. İzinli olan Maxim dışında tüm futbolculara yapılan testte, kandaki laktik asit seviyesi takip edildi, kondisyon ve dayanıklılık seviyeleri belirlendi.

29 Haziran 2021, Salı 23:04 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK'da futbolculara laktat testi yapıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekipte, kulüp tesisinde futbolcular laktat testinden geçti. İzinli olan Maxim dışında tüm futbolculara yapılan testte, kandaki laktik asit seviyesi takip edildi, kondisyon ve dayanıklılık seviyeleri belirlendi.

Gaziantep temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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