Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Sumudica açıklaması... Ocak ayında Sumudica ile yeni sözleşme üzerine görüşeceklerini dile getiren Büyükekşi, “Hocamız Sumudica’nın sözleşmesini bir yıl uzatmıştık ve Haziran ayına kadar süren sözleşmesi var. Nisan ya da Mayıs ayında yeni kontrat için karar veririz diye düşünmüştüm. Hocamızın da ’Gaziantep ile bütünleştim, Gaziantep’te çok mutluyum’ ve ’Gaziantep’te kalmak istiyorum’ talebi var. Biz de bu talebi göz ardı etmeyeceğiz. Yılbaşından sonra Ocak ayında Sumudica ile görüşeceğiz. Gerekli zemin ve şartlar oluşursa hocamızla devam etmek istiyoruz. Önemli olan iki tarafın da bir yerde buluşabilmesi. Hocamıza güveniyoruz ve inşallah güzel bir netice alırız” şeklinde konuştu.