Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kötü günler geçiriyor. Ligde oynadığı 17 maç sonunda dört galibiyet, yedi beraberlik ve altı mağlubiyet alan Güneydoğu Anadolu temsilcisi topladığı 19 puanla 11. sırada yer alıyor.





90+12'DE GELEN GOL

Geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Gaziantep FK, 38. dakikada Marko Jevtovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

90+12. dakikada ise İstanbulspor bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Valon Ethemi'nin yaptığı vuruşta top filelere gitti. Takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

BU HAFTA RAKİP FENERBAHÇE

Gaziantep FK bu hafta sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek. 15 Ocak günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.





YÖNETİM İSTİFA ETMİŞTİ

Son 13 maçta sadece bir galibiyet alabilen Gaziantep ekibinde yaklaşık bir ay önce tekrar göreve seçilen Başkan Cevdet Akınal ve yönetim kurulu 10 Ocak günü istifa etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Cevdet Akınal, "Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik.

Gaziantep'in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

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FIFA'YA ŞİKAYET ETTİLER

Gaziantep FK'da Fenerbahçe maçı öncesi kritik gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep Pusula Gazetesi'nde yer alan habere göre; takımın yabancı oyuncularından Papy Djilobodji, Alexander Merkel ve Stelios Kitsiou'nun alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi.

Teknik Direktör Erol Bulut'un da bir süredir ödeme alamadığı ifade edilirken, haberde ayrıca birkaç oyuncunun daha kulübü şikayete hazırlandığı belirtildi.