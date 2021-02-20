Süper Lig'de coronavirüs vakaları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Trabzonspor'da birçok futbolcuda görülen vakalara bir yenisi de Gaziantep FK eklendi. Kırmızı siyahlılarda Antalyaspor maçı öncesinde yapılan coronavirüs testinde bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.

Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.