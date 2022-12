Gaziantep Futbol Kulübü'nün bünyesinde bulunduran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, Gaziantep FK Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda, geçmiş dönem faaliyet raporları okunduktan sonra yönetim mali ve idari yönden ibra edildi. İbra oylamasının ardından tek liste halinde gidilen seçimle Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal ve yeni yönetim kurulu ikinci kez göreve seçildi. Genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Cevdet Akınal ise ilginç açıklamalarda bulundu.

“Şehir arkamızda durmadı, şehrin bazı önde gelenleri kulübe destek olmadı”

İkinci kez göreve seçildikten sonra önemli açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, geçtiğimiz 2 yıllık dönemde şehirden bekledikleri desteği alamadıklarından yakındı. Akınal, “İki yıl önce bu görevi memleketimi ve futbolu çok sevdiğim için kabul ettim. Bu dönemde maddi olarak çok zor zamanlar yaşadık. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek'in çok büyük destekleri oldu. Ama bu dönemde şehir maalesef arkamızda durmadı. Şehrin bazı önde gelenleri kulübe destek olmadı. Bu takımın şehirdeki herkese katkısı var. O nedenle insanlarımızın bu takıma karşı biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. İnşallah bu andan sonra daha duyarlı olurlar" dedi.

“Vergi borcumuzu ödedik, 3 puan silinme durumunu ortadan kaldırdık”

Konuşmasının devamında kulübün yaşadığı 2 önemli sorunu dile getiren Gaziantep FK Başkanı Başkan Akınal, “Ben bugün iki önemli konuyu açıklamak istiyorum. Kulübümüzün bir vergi borcu var. Vergi borcumuzu hallettik ve inşallah bugün ya da yarın ödeyeceğiz. Ayrıca takımımızın 3 puanının silinmesi durumu vardı. Bu vergi borcunu ödeyerek bunu da halletmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Diğer kulüpler gibi yapmıyoruz, her kuruş harcamamızı usulüne göre yapıyoruz”

Gaziantep FK’nın tamamen şeffaf bir kulüp olduğunu aktaran ve her kuruşun usulüne göre harcandığını aktaran Akınal, “Vergi borcumuz biraz fazlaydı. Bunun da bir nedeni var. Biz, Gaziantep Futbol Kulübü olarak resmi çalışan bir kurumuz. Bizim kulübe bir şey alırken ya da satarken 1 kuruşluk bir açığımız dahi yoktur. Biz aldığımız her oyuncunun tam vergisini gösteriyoruz. 1 milyon Euro'ya bir oyuncu aldığınız zaman bunun yüzde 40 vergisi oluyor. Yani bunu TL bazına çevirirsek 1 milyon Euro'luk bir futbolcunun 8 milyon TL vergi yükü oluyor. Biz her kuruşumuzu usulüne göre yapıyoruz. Ama kalıbımı basarım ki diğer kulüpler 1 milyon Euro'ya aldığı futbolcuyu 100 bin Euro, 200 bin Euro gibi fiyatlara gösteriyor ve kalan parayı da açıktan veriyor. Bizim kimseye açıktan verecek paramız yok” cümlelerine yer verdi.

“Futbolculara 3 aylık borcumuz ve vergi borcumuz dışında borcumuz yok”

Bazı basın yayın organlarında kulübün 800 milyon lira borcu olduğuna dair haberlere de tepki gösteren Cevdet Akınal, “Kulübün 800 milyon lira borcu olduğuna dair iddialar da gerçek dışıdır. Bizim böyle bir borcumuz yok. Bizim vergi borçları hariç aralık ayı dahil 3 aylık futbolculara borcumuz var. Bunun dışında borcumuz yok” dedi.

“ Transfer basına yansıyınca fiyat çok artıyor, futbolcular Türkiye’nin doğusunu istemiyor”

Transfer yapmakta da zorlandıklarını söyleyen Başkan Cevdet Akınal, "Yapılacak transferlerin basına yansıması işimizi çok zorlaştırıyor. Yani 500 bin Euro'ya alacağımız futbolcu, olay basına yansıdıktan sonra bizden 800 bin Euro istiyor. Ayrıca birçok futbolcu Gaziantep'e veya Türkiye'nin doğusuna gelmek istemiyor. Buna Trabzon ve Sivas da dahil. Yani bu bölgelere futbolcular gelmek istemiyor. İstanbul takımlarına 200 bin Euro'ya giden futbolcular bize geldiğinde 500 bin Euro ya da daha fazla para istiyor” şeklinde konuştu.

“Hakem atamaları federasyon ve kulüplerin toplantısında yapıldı”

Yeni hakem atama sistemi ile ilgili de açıklamalarda bulunan ve ligin 15. haftasındaki hakem atamalarının başkanlar nezdinde yapıldığını vurgulayan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, "Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği olarak toplantımız vardı. Bu toplantıda yeni uygulama denendi. Maçları yönetecek hakemleri, elektronik ortamda hep beraber belirledik. Maçın önemine ve hakemlerin 2-3 haftalık puanlamasına göre butona bastık ve maçların hakem atamaları gerçekleşti. Gaziantep FK - Beşiktaş maçına da sistemsel olarak Atilla Karaoğlan atandı” diye konuştu.

Yeni yönetim kurulu asil listesi belli oldu

Yapılan genel kurul ardından Gaziantep FK’da yeni yönetim kurulu asil listesinde Cevdet Akınal, Adnan Ünverdi, Ahmet Fikret Kileci, Ahmet Remzi Tabur, Ayşen Ahi, Batıkan Erkan Tural, Bora Tezel, Emrah Özdaglı, Erhan Özmen, Fahrettın Kaplan, Halit Acar, İzzet Bakır, Kenan Uygur, Mehmet Akıncı, Mehmet Ali Şimsek, ehmet Cihan Kocer, Mehmet Mesut Çakmak, Hüseyın Ulutaş, Mehmet Salih Öztürk, Tuncay Yıldırım, Memik Yılmaz, Mert Bülent Güllüoglu, Metin Erturhan, Mustafa Kemal Günes, İbrahim Gümüşoğlu, Samet Bayrak, Sedat Özdinç, Serhat Tümer, Tayyar Safak Salıcı ve Uğur Şireci yer aldı. (İHA)