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Gaziantep FK'da 5 koronavirüs vakası!

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük maçı öncesinde 5 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

08 Ocak 2022, Cumartesi 11:57 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK'da 5 koronavirüs vakası!

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 'in 20. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük müsabakası öncesi yapılan korona virüs testleri ile ilgili açıklama yaptı. Gaziantep ekibi, rutin olarak yapılan testler sonucunda 5 futbolcunun testinin pozitif olarak raporlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımıza, bugün karşılaşacağı Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

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