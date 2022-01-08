Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 'in 20. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük müsabakası öncesi yapılan korona virüs testleri ile ilgili açıklama yaptı. Gaziantep ekibi, rutin olarak yapılan testler sonucunda 5 futbolcunun testinin pozitif olarak raporlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımıza, bugün karşılaşacağı Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.