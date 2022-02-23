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Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Olumsuz hava koşulları sebebiyle yarım kalan mücadelede Gaziantep FK sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

23 Şubat 2022, Çarşamba 18:24 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Gaziantep FK, son lig maçında Beşiktaş 'a 1-0 yenildi. Erol Bulut'un ideal beklerinden yoksun çıktığı maçta, kanatlardan yaptığı kontra ataklarla Beşiktaş'ı tehdit edemedi. Defans oyuncularının da eksikliğini fazlaca hisseden Erol hoca ideal ilk 11'ine kavuşuyor.

Yeni Malatyaspor son mücadelesinde İzmir ekibi Göztepe 'ye 2-1 mağlup oldu. Takımın dağınık görüntüsü gözlerden kaçmadı. Takımın tek şansı olan uzaktan şutlarda Tetteh ve Adem Büyük'ün yokluğunda şansları iyice azalıyor.

Yeni Malatyaspor kaybetmemek için sahaya çıksa da Gaziantep FK'nın 3 puan alması için ideal bir maç.

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