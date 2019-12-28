Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne (Gaziantep FK) ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 3 puan mücadelesi verecek. Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden ev sahibi takım bu seriyi sürdürmek için kazanmak istiyor. Geçen hafta kendi sahasında Çaykur Rizespor'a kaybeden Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Gaziantep FK: Oğuz, Kana Biyik, Papy, Tosca, Morais, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Kayode

Yeni Malatyaspor: Özer, Rahman, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Guilherme, Gökhan, Fofana, Jahovic

Geride kalan 16 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgiyle 23 puan toplayan sarı-siyahlılar, Gaziantep FK karşısında kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor.

Ev sahibi takımda Muğdat, Furkan, Tetheh, Mehmet Erdem Yeni Malatyaspor'da ise Eren Tozlu, Issam Chebake, Afriyie Acquah ile oğlunun yaşadığı kaza sonrası izin alarak ülkesi Ekvador'a giden Arturo Mina, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.