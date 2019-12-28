Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 3 puan mücadelesi verdi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan 90 dakikada puanlar paylaşıldı.

21. dakikada Olarenwaju Kayode ile öne geçen Gaziantep ekibi, üstünlüğünü koruyamadı. 78'de Malatyaspor'un yıldızı Thievy Bifouma skoru belirledi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Gaziantep'te Güray Vural 48'de, Malatya'da ise 53'te Adis Jahovic kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 24'e yükseltti. Devreyi Yeni Malatyaspor 8., Gaziantep FK ise 9. sırada kapattı. Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica sağlık problemi nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

21’inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş'ın kısa düşen geri pasında topu kontrol eden Kayode, kaleci Farnolle'den sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 1-0.

24’üncü dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Jahovic topu geriye çevirdi. Murat Yıldırım’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

48’inci dakikada ev sahibi takımda Güray Vural, rakibine yaptığı müdahale sonrası önce ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.

53’üncü dakikada Yeni Malatyaspor'da Jahovic rakibine koluyla yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

58’inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Djilobodji rakibinden sıyrılarak önünü boşalttı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta ise top üstten auta gitti.

63’üncü dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında ceza sahası biraz gerisinde topla buluşan Donald kaleye şutunu attı ancak Günay topu kontrol etti.

78’inci dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Özer'in yaptığı ortayı savunma karşıladı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bifouma düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81’inci dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında topu sürükleyen Sakıp sağ taraftan destek gelen Bifouma'ya pas verdi. Bifouma çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak top kalecide kaldı.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

GAZİANTEP FK: Günay - Papy Djilobodji, Tosca, Kenan Özer (Dk. 78. Chibsah), Jefferson, Kayode (Dk. 85 Muhammet Demir), Güray Vural, Morais, Oğuz Ceylan, Diarra (Dk. 90+4 Owlowski), Kana Bıyık,

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer Özdemir, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın (Dk. 89 Ahmed İldiz,) Murat Yıldırım (Dk 60 Buğra Yıldırım), Donalt, Sakıp Aytaç, Hadebe, Guilherme ( Dk. 46 Fofana), Bifouma, Jahovic,

GOLLER: Dk. 21 Kayode, (Gaziantep FK) – Dk. 78 Bifouma (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 48 Güray Vural, (Gaziantep FK) – Dk. 53 Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Güray Vural, Kenan Özer, Kana Bıyık, Jefferson (Gaziantep FK) –Guilherme, Hadebe, Bifouma, Robin Yalçın (BTC Türk Yeni Malatyaspor)



