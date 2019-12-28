Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor (CANLI)
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne (Gaziantep FK) konuk oluyor. İki takımda sezonun ilk yarısını galibiyet ile kapatmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibi takımda Sumudica rahatsızlığı nedeniyle takımını yalnız bırakıyor. Ev sahibi takım Kayode'nin 21. dakikada attığı golle 1-0 önde. Peki, Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne (Gaziantep FK) ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 3 puan mücadelesi veriyor. Geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden ev sahibi takım bu seriyi sürdürmek için kazanmak istiyor. Geçen hafta kendi sahasında Çaykur Rizespor'a kaybeden Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.
GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR CANLI
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kalyon Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler belli oldu
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Kayode
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mustafa, Hadebe, Sakıb, Robin, Murat, Guilherme, Donald, Bifouma ve Adis Jahovic
Geride kalan 16 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgiyle 23 puan toplayan sarı-siyahlılar, Gaziantep FK karşısında kazanarak sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor.
Ev sahibi takımda Muğdat, Furkan, Tetheh, Mehmet Erdem Yeni Malatyaspor'da ise Eren Tozlu, Issam Chebake, Afriyie Acquah ile oğlunun yaşadığı kaza sonrası izin alarak ülkesi Ekvador'a giden Arturo Mina, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer almayacak.